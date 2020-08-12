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В Минздраве РФ рассказали, когда выпустят первые партии вакцины против COVID-19

11:02, 12.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ рассказали, когда выпустят первые партии вакцины против COVID-19
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Первые партии российской вакцины против коронавируса будут выпущены в течение двух недель, производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что вакцинация будет добровольной, в том числе и для медиков — в тех учреждениях, где до 20% работников уже имеют иммунитет, передает ТАСС.

Вчера президент России Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Также глава государства рассказал, что препарат уже испытала на себе одна из его дочерей.

ОбществоМедицина

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