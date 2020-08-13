СМИ: чистый долг России вновь стал положительным

Чистый госдолг России вновь превысил ликвидные резервы и достиг 1,55 триллиона рублей по состоянию на 1 июля.

Чистый долг означает, что активы правительства не покрывают сумму долга.

Так, по данным РБК, долг федерального правительства по состоянию на 1 июля составил 14,77 триллиона рублей, а ликвидные резервы — 13,22 триллиона рублей. Это произошло в связи с покупкой правительством в апреле 2020 года контрольного пакета акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), кризисом, вызванном пандемией коронавируса, и падением цен на нефть, сообщает издание со ссылкой на ежемесячную статистику Минфина и Банка России.

Изменения не представляют угрозы для бюджетной стабильности, они являются последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов для поддержки российских семей и бизнеса.



В июле председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме сообщил, что уровень госдолга России составил 12,3% ВВП. Рывок российской экономике не удалось сделать из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть.

