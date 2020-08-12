Врач запретил употреблять алкоголь в день вакцинации от коронавируса

Нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил о недопустимости употребления алкогольных напитков в день вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «РИА Новости».

По мнению врача, употребление алкоголя в день прививки от коронавирусной инфекции может вызвать ослабление иммунитета и действия вакцины.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимо с алкоголем — потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — отметил Брюн.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что антиоксидант ресвератрол, который содержится в красном и белом вине, может облегчить течение коронавируса.

