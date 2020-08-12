Минниханов оценил готовность детского лагеря «Аргамак» в Камско-Устьинском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов посетил детский оздоровительный лагерь «Аргамак» в Камско-Устьинском районе республики, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Минниханов обратил особое внимание на санитарно-эпидемиологическую обстановку. Президент отметил, что безопасные условия для жизни, здоровья и развития детей и молодежи в Татарстане являются приоритетом.

Лагерь площадью в 3,49 га был построен в рамках республиканской программы капитального ремонта, реконструкции и строительства учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи «Лето — детям». Он рассчитан на 90 мест и включает в себя 3 спальных корпуса, корпус для проживания персонала, столовую, спортивные площадки для волейбола, баскетбола, мини-футбола, уличные тренажеры, клуб, медицинский пункт и крытую летнюю сцену.

Отмечается, что в детских оздоровительных лагерях в летний период смогут отдохнуть более 55 тысяч детей, несмотря на связанные с пандемией короновируса ограничения.

Ранее сообщалось, что «Аргамак» — это проект, созданный с нуля, едва ли не впервые в республике в XXI веке.

