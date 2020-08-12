СМИ: выявлены побочные эффекты вакцины от коронавируса

У добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак», разработанную центром Гамалеии, было зафиксировано 144 побочных эффекта. Об этом пишет информ-агентство «URA.RU» cо ссылкой на издание «Фонтанка».

«У 38 подопытных были зафиксированы 144 нежелательных явления. У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата», — сообщила «Фонтанка» после изучения отчета центра Гамалеи. Среди побочных эффектов также отметили повышение температуры, потерю аппетита, заложенность носа и др.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что каких-либо побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, на которых проходило испытание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, не обнаружено.





