Новости общества

13:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Участников третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 обещают застраховать

13:05, 12.08.2020
Участников третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 обещают застраховать
Фото: pxhere.com

Участники третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса могут рассчитывать на страхование и компенсацию, передает «Интерфакс» слова директора Института Гамалеи академика Александар Гинцбурга.

По его словам, все участники третьей фазы клинических испытаний будут застрахованы, а размер компенсации будет не меньше, чем для участников второй фазы, то есть порядка 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее Гинцбург заявил, что противопоказаниями для прививки от COVID-19 являются хронические болезни и аллергии.

В Роспотребнадзоре пообещали, что «антиковидная» вакцина которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет безопасной и качественной.

ОбществоМедицина

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем