Участников третьей фазы испытаний российской вакцины от COVID-19 обещают застраховать

Участники третьей фазы испытаний российской вакцины от коронавируса могут рассчитывать на страхование и компенсацию, передает «Интерфакс» слова директора Института Гамалеи академика Александар Гинцбурга.

По его словам, все участники третьей фазы клинических испытаний будут застрахованы, а размер компенсации будет не меньше, чем для участников второй фазы, то есть порядка 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее Гинцбург заявил, что противопоказаниями для прививки от COVID-19 являются хронические болезни и аллергии.



В Роспотребнадзоре пообещали, что «антиковидная» вакцина которую разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», будет безопасной и качественной.

