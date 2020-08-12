В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения положительно отреагировали на первую зарегистрированную вакцину от нового коронавируса.

«ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19... призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», — цитирует «РИА Новости» сообщение ВОЗ.



Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что запросы на российскую вакцину от коронавируса в общей сложности на 1 млрд доз направили 20 стран.



Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.



