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В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса

14:47, 12.08.2020
В ВОЗ оценили регистрацию российской вакцины от коронавируса
Фото: citytraffic.ru

Во Всемирной организации здравоохранения положительно отреагировали на первую зарегистрированную вакцину от нового коронавируса.

«ВОЗ приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19... призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире», — цитирует «РИА Новости» сообщение ВОЗ.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что запросы на российскую вакцину от коронавируса в общей сложности на 1 млрд доз направили 20 стран.

Напомним, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

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