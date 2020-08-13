В Татарстане не планируется массово тестировать население на антитела к COVID-19

В Татарстане не планируется проводить массовое тестирование жителей республики на антитела к коронавирусу, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она добавила, что пройти его может любой желающий в индивидуальном порядке. Вакцинация от коронавируса в республике также будет добровольной, уточнила спикер.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли президент Татарстана Рустам Минниханов делать прививку от новой коронавирусной инфекции, Галимова сказала, что это вопрос личного характера.

Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что вакцинация должна проходить в добровольном порядке.