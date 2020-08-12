Итоги дня: встреча Минниханова с доверенными лицами, Лукашенко созвал совещание по протестам
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 августа.
- В среду Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами в качестве кандидата на пост президента Татарстана. Глава республики обсудил с ними различные темы. Например, высказывалось предложение объединить некоторые проекты под брендом «Республика возможностей». В ходе встречи Минниханов заявил, что считает ошибкой перенос ЕГЭ на более поздние сроки: «Конечно, с ЕГЭ детей мучили, зачем месяц мучить, ждать?! Это же дети — надо было в июне проводить».
- После трех дней протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко решил созвать экстренное совещание по защите конституционного строя. Напомним, что в столкновениях с белорусской милицией были задержаны уже более 6 тысяч человек.
- Казахстан обещает восстановить авиасообщение с Россией. Самолеты снова начнут летать между странами с 17 августа. Власти страны подчеркивают, что рейсы будут возобновляться поэтапно.
- На бирже начали снижаться цены на золото на фоне новостей о регистрации первой вакцины от коронавируса. Эксперты считают, что два эти фактора связаны и наблюдавшийся ранее рост цен на золото объяснялся желанием инвестировать в надежный актив на фоне пандемии.
- В Минстрое Татарстана отчитались о программе благоустройства парков и скверов. За четыре года на общественные пространства потратили более 11 млрд рублей. Только в этом году работы идут на 62 объектах. Рассказали там и о проекте «Наш двор», объяснив, в частности, почему задерживаются детские площадки.
- На последнем перед выборами заседании Казгордумы депутаты решили увеличить расходы городского бюджета на 18,9 млн рублей. Также народные избранники изменили порядок предоставления служебных квартир.
- В войне за Куштау объявлено перемирие. «Башкирская содовая компания» приостановила геолого-разведочные работы на шихане. Любопытно, что это известие пришло после того, как в защиту башкирской горы высказался рэпер Face.
- Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов рассказал, что строительство второго технопарка в Иннополисе планируется завершить до конца года. В ближайшие недели в самом молодом городе России планируется также открыть культурный центр.
Евгений КалашниковОбществоВласть Татарстан
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