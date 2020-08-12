На текущий ремонт зданий Казгордумы направят почти 7 млн рублей

Фото: Инна Серова

На 18 млн 858,5 тыс. рублей увеличили расходы бюджета за счет остатков средств бюджета на начало 2020 года депутаты сегодня на последней, XLI сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Эти средства пойдут на обеспечение деятельности подразделений исполкома, а именно: на реализацию программы развития культуры — 10 млн рублей, на текущий ремонт комплекса зданий Казанской городской думы — 6,83 млн, на содержание подведомственных учреждений — 2,03 млн.

Кроме того, на реализацию программы развития культуры планируется направить средства, поступившие в бюджет города от возврата автономными и бюджетными учреждениями неиспользованных остатков прошлых лет, — 10 млн 783,5 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений доходы бюджета увеличиваются на 10,7 млн рублей, расходы — на 29,6 млн рублей.

Объем бюджета Казани на 2020 год по доходам составит 25 323 564,5 тыс. рублей, по расходам — 26 241 823,2 тыс. рублей и с дефицитом 918 258,7 тыс. рублей. Источником покрытия дефицита являются остатки средств бюджета на начало 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что мэрия Казани планирует установить газоанализаторы в подъездах жилых домов за счет жильцов.

