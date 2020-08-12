«Каждый парк в Татарстане всегда обсуждаем с жителями — только они решают, что им надо»

Фото: Максим Платонов

За четыре года в Татарстане потратили 11,4 миллиарда на 382 объекта городской среды

Программа благоустройства общественных пространств в Татарстане работает с 2015 года. С этого момента по 2019 год в республике благоустроили 382 объекта на общую сумму в 11,4 миллиарда рублей (из них около 8 миллиардов выделил бюджет Татарстана, и еще 3,4 миллиарда пришли из федерального бюджета). Именно наша программа стала истоком общефедерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» — его запустили в 2017 году в России в рамках нацпроекта «ЖКХ и городская среда» (2017 год, и с этого момента начинается софинансирование из федерального бюджета). Об этом рассказал сегодня журналистам Айназ Ярмиев, заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Прежде чем перейти к отчету за текущий год, он прошелся по цифрам с начала существования республиканской программы:

в 2015 году отремонтировали 140 парков и скверов;

в 2016 году — 20 прибрежных территорий и 42 парка;

общая площадь объектов, подвергшихся реновации за 2015—16 годы, составила почти 6 млн квадратных метров;

за первые два года существования программы из бюджета республики на программу выделили 3 млрд рублей: 1,8 млрд — на парки, 1,15 млрд — на набережные);

сумма привлеченных средств местного бюджета и внебюджетных источников составила всего 1,4 млрд рублей за 2015—16 годы: 685 млн в 2015-м, 705 — в 2016 году).

в 2017-м, со стартом нацпроекта, программу благоустройства парков, скверов и водоохранных зон объединили в одну — «Развитие общественных программ»;

в 2017-м из бюджета Татарстана на нее было выделено 1,86 млрд, из федерального бюджета — 1,9 млрд рублей. Благоустроено было 68 объектов в 45 муниципалитетах, из них 40 объектов — совершенно новые;

в 2018 году благоустроены 58 общественных пространств на 2,655 млрд рублей (2 млрд — из регионального бюджета, 655 млн — из федерального);

в 2019 году — 54 объекта на 2,77 млрд рублей (1,36 — из регионального, 1,4 — из федерального бюджета).

Замминистра напомнил, что в 2020 году в республике обустраиваются 62 объекта на 2,94 млрд рублей. Фото tatar-inform.ru

Ярмиев рассказал, что отличием татарстанской программы от большинства программ других регионов стало то, что у нас обустраивали общественные пространства не только в столице и крупных городах, но вообще в каждом муниципальном образовании. Суммы, выделяемые из федерального бюджета, в 2019 году выросли, потому что Татарстан осваивает средства на 100%, а кроме того, некоторые реализованные проекты зарабатывают серьезные архитектурные премии, в том числе и международного уровня (например, набережная озера Кабан в Казани).



Замминистра напомнил, что в 2020 году в республике обустраиваются 62 объекта на 2,94 млрд рублей. 1,2 млрд из них — из федерального бюджета, 1,5 млрд — из республиканского.

Ярмиев рассказал, что сейчас, когда строительный сезон подходит к концу, объекты, запланированные на этот год, закончены в среднем на 65%. Там сейчас переходят к установке малых архитектурных форм и оборудования для детских площадок.

«В Казани мы не можем знать, что надо людям в Муслюмово»

Как рассказал замминистра, сейчас формируют программу работ на 2021 год. Все это, по его уверениям, происходит на основе встреч с жителями: в каждом муниципальном образовании жителей опрашивают о том, что им требуется. Кое-где встречи уже прошли, на них определили территории, где будут общественные пространства, и на основе запросов жителей формируют технические задания. Опираясь на них, начнут разрабатывать концепцию развития территории, чтобы потом ее презентовать.

— Каждый парк в Татарстане мы всегда обсуждаем с жителями, потому что только они решают, что им надо. Находясь здесь, в Казани, мы не можем знать, что надо людям в Муслюмово, потому что там они сами знают свои требования — например, где хотят гулять, — объясняет Ярмиев необходимость постоянного диалога.

По его словам, в программе на 2021 год 63 объекта общественного пространства. Но окончательно их перечень можно будет обсуждать только после того, как сформируется бюджетный план (пока исходят из нынешнего года, когда из федерального бюджета Татарстан получил 1,2 млрд на эту программу).

Елабуга и Билярск получили гранты на правах исторических поселений. Фото archi.ru

Татарстан — впереди России всей по президентским грантам для малых городов

Ярмиев напомнил, что еще в январе 2018 года Путин объявил Всероссийский конкурс лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с призовым фондом в 5 млрд рублей.

В первый год проведения конкурса 21 малый город Татарстана подал на него проекты (всего проектов поступило от республики 23).

Из 23 татарстанских проектов, поданных на конкурс в 2018 году, 14 объявлены победителями (Бугульма, Лениногорск и Чистополь получили по 100 миллионов рублей, Азнакаево, Бавлы и Нурлат — по 80 миллионов, Агрыз, Кукмор, Мензелинск и Тетюши — по 55 миллионов, Лаишево и Болгар — по 30 миллионов). Елабуга и Билярск получили гранты на правах исторических поселений. Таким образом, в первый год конкурса из 5-миллиардного призового фонда в Татарстан ушли 905 миллионов рублей.

В 2019 году в категории «Малые города» на конкурс подали заявки четыре муниципалитета (дело в том, что два года подряд выигрывать нельзя) — Мамадыш выиграл грант на 60 миллионов.

В 2020-м в конкурсе победили проекты из Бавлов, Заинска и Лаишево (всего 185 млн рублей). Основные работы на объектах завершатся до конца года, уже проведено 70% работ в Заинске. В Бавлах и Лаишево к президентскому гранту республика добавила еще и средства по программе развития общественных пространств.

Ярмиев рассказал, что на конкурс 2021 года республика подала 15 заявок от 14 муниципалитетов, 12 из них прошли через техническую экспертизу. Итоги подведут примерно в середине сентября.

— Все это еще раз доказывает, что благодаря программе, запущенной нашим президентом еще в 2015 году, у нас сформировалась база архитекторов, проектировщиков (средний возраст архитектурного десанта из рабочей группы Наталии Фишман — 25—26 лет). Это молодые дарования, которые показывают на мировом уровне качество реализованных проектов. Конкурс малых городов это лишний раз показал, — с гордостью заключил замминистра.

Чиновник объяснил, что программа благоустройства «Наш двор» специально в республике проводится отдельно от федеральной программы. Фото Ильи Репина

Почему опаздывают детские площадки по программе «Наш двор»

Чиновник объяснил, что программа благоустройства «Наш двор» специально в республике проводится отдельно от федеральной программы:

— Если влезать в каждый двор — такими темпами далеко не уйдешь. Но вот парки уже созданы, но многие жители выходят в свой двор — и им до парка дойти некомфортно. Банально иногда даже тротуара нет. Все эти обращения были услышаны Рустамом Миннихановым, и он инициировал программу, продленную на 5 лет. Сумма на эти цели согласована колоссальная — 50 миллиардов рублей.

Ярмиев озвучил цифры по программе «Наш двор»:

Всего провели замеры в 9 546 дворах площадью в 70 млн кв. м. Охват — 16 617 многоквартирных домов.

В результате инвентаризации выяснилось, что 2 771 двор — в хорошем состоянии (проведены все работы по асфальтовой части, где-то силами жителей и УК поставили детские площадки, а у кого-то посажены даже деревья).

6 775 дворов (около 50 млн кв. м) требуют комплексного ремонта.

В 2020 году на реализацию выделены 8 млрд рублей, сформирован перечень из 1084 объектов площадью 9,672 млн кв. м. Отремонтировать нужно 2,6 млн «квадратов» покрытия.

Стоимость сетей наружного освещения и установки МАФ (малых архитектурных форм) — 1,3 млрд. 6,5 млрд будут потрачены на асфальт и тротуары. Общая сумма строительно-монтажной части — 7,8 млрд рублей. Оставшееся уйдет на проектирование.

На 1 августа работы идут на 682 дворовых территориях, на 174 из которых дорожные работы завершены.

К концу сентября замминистра обещал закончить все строительные работы, а параллельно во дворы будут завозить скамейки, урны и детское оборудование, монтировать освещение.

К концу сентября замминистра обещал закончить все строительные работы, а параллельно во дворы будут завозить скамейки, урны и детское оборудование. Фото Александра Артемьева

— Но поставка детского оборудования может затянуться до середины ноября. Уже сейчас некоторые регионы подхватывают эту программу, и на заводах-изготовителях детского оборудования возникает превышение объемов. Потому мы и смещаем сроки поставки детского оборудования и некоторых малых архитектурных форм. Это все должно быть именно заводское, а не гаражное производство, потому что в первую очередь должно отвечать требованиям безопасности.

А вот по скамейкам, урнам и освещению, как говорит замминистра, проблем нет, потому что 90% МАФ для программы производятся в республике.

Отдельно Ярмиев коснулся сложных дворов, в которых невозможно разбить детскую площадку или обустроить какую-либо активность: из-за проложенных коммунальных сетей или из-за сложной конфигурации двора. Он объяснил, как поступают в этом случае:



— У некоторых дворов, например, нельзя сделать тротуарную часть у подъездной группы (потому что в таком случае вода будет затапливать подъезд). Это дворы советского периода. Но не бывает такого, что двор совсем на отшибе — всегда рядом есть соседние. В этом случае мы делаем более крупную детскую площадку в соседнем дворе и прокладываем туда удобные пешеходные маршруты.

«Теперь морально неправильно в парке выпивать»

Сегодня многие жители республики отлично понимают, что программа развития парков изменила облик их поселков и городов. Поэтому «максимально вандальными» были 2016 — 2017 годы, а сейчас количество вандализма снижается. Об этом тоже говорил Ярмиев.

В пример он привел Муслюмово, где обустроили 5-километровую прибрежную зону.

— И когда там проводили опрос по результатам через год после благоустройства, одна бабушка ответила: «Раньше у меня была единственная обувь — галоши и сапоги, а сейчас я специально купила туфли, чтоб гулять по набережной». А какие там цветы! Один раз там попортили клумбу, люди вышли искать этого человека, нашли и заставили обустроить новую клумбу. В Тетюшах тоже есть хороший пример с вандализмом — раньше в парке собиралась выпивающая молодежь. А теперь там играют дети, гуляют взрослые. Молодежь переместилась за стадион. И вот мы ее там нашли и спросили: почему же они туда «переехали». А они и говорят: «Теперь морально неправильно в парке выпивать — там дети гуляют, да и бабушки нас прогоняют». Так что люди следят за отсутствием вандализма сами.

«Максимально вандальными» были 2016 — 2017 годы, а сейчас количество вандализма снижается, говорил Ярмиев. В пример он привел Муслюмово, где обустроили 5-километровую прибрежную зону. Фото: prav.tatarstan.ru

В малых городах дальше будут обустраивать улицы

Стандарты в малых городах по зеленым территориям у каждого свои, рассказал Ярмиев. У каждого муниципального образования есть правила благоустройства, где прописаны эти проценты:

— Где-то 20%, где-то 10%. В Муслюмово вроде 18%, но они хотят как в Лондоне — 28%. Просто у них глава учился в Лондоне, ему там понравилось. А вообще, у нас существует индекс качества городской среды, в котором оцениваются 36 показателей. Это еще и показатель качества работы губернатора. И вот по комфортности городской среды Рустам Минниханов по 2019 году занимает первое место в рейтинге.

Рассказал замминистра и о том, как будет дальше развиваться программа:

— В Казани есть еще парки, которые требуют ремонта. А в малых городах идем в сторону улиц — надо обустраивать бульвары, тротуары. В Муслюмово есть территория для Сабантуя, даже там делаются экотропинки, места для отдыха. В Балтасях мы уже делаем улицу Ленина, в Альметьевске тоже. По Казани списка как такового пока нет, даже предварительного. Думаем, что 5—6 объектов будем делать, но в какую сторону — пока неизвестно. Хорошей территорией была бы «Чаша». По улице Авангардной в этом году делается бульвар. Возможно, подумаем в сторону Кировского и Московского районов. В «Салават купере» парк хотелось бы сделать. А вот по сельским пространствам — переключаемся на уличную сеть. Сначала нужно обустроить центральную улицу, потом — вторую по значимости.



Людмила Губаева