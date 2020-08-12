Минниханов: «Если будем себя хвалить, у нас ничего не получится. Должны объективно дать себе оценку»

Фото: Александра Живушкина

«Нет смысла говорить о свершениях»

Сегодня в ДК «Сайдаш» кандидат в президенты Татарстана и действующий глава республики Рустам Минниханов встретился с доверенными лицами и членами общественного избирательного штаба. Руководитель штаба Юрий Камалтынов заметил, что Рустам Минниханов в представлении не нуждается.

— Наша задача в большей степени, встречаясь с людьми, рассказывать, что сделано в республике и как реализовываются те большие программы, которые называем «100 программ президента Республики Татарстан», и получать обратную связь от населения, как люди видят дальнейшее развитие республики, — сказал Камалтынов.

Он пообещал, что пожелания, которые люди будут высказывать в трудовых коллективах и во время пикетов, доведут до кандидата.

Руководитель штаба констатировал, что во время серьезных испытаний первого этапа «коронавирусных» ограничений Татарстан продемонстрировал сплоченность. По его мнению, сейчас важно поддержать врачей, школьных учителей, людей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Камалтынов напомнил, что 7 августа начались пикеты в поддержку Минниханова, с 10 августа — встречи во дворах. С завтрашнего дня доверенные лица будут встречаться с людьми.

Рустам Минниханов поблагодарил тех, кто согласился войти в штаб. По его словам, это «люди с авторитетом, огромным опытом, каждый привнес свой вклад в развитие республики».

— Да, год оказался непростым. Коронавирус, закрытие границ очень серьезно отразились на решении задач, которые стоят перед нами. Но тем не менее и заводы у нас работали, малый бизнес мы запустили сегодня. На третьем этапе зрелищные учреждения начнут работать. Но дело в том, что коронавирус будет с нами еще достаточно долго. Нам придется встречаться, работать с людьми с учетом тех особенностей, которые есть. Но говорить о каких-то свершениях смысла нет. «Стратегия-2030» понятна: за счет развития экономики будем развивать нашу республику, повышать качество жизни наших граждан, образования, здоровья. Самая главная задача — это качественное образование, здоровье наших граждан, перспектива будущего, — отметил кандидат в президенты.

Как сообщил Рустам Минниханов, у его команды есть что сказать по каждому населенному пункту, городу, культурной, социальной сфере, транспортной инфраструктуре, промышленным предприятиям, в области спорта.

— И в то же время знаем, что нам надо еще больше работать, несмотря на все сложности, вызовы, которые есть. У нас есть профессиональная команда. Надеюсь, благодаря нашей совместной работе этот мандат мы должны получить, чтобы дальше двигать республику в том направлении, чтобы качество жизни росло, — подчеркнул действующий президент Татарстана.

«С нами Герой Советского Союза. Если герой с нами, то кто может победить нас?!» — обратил внимание присутствующих Рустам Минниханов на участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Ветеран напомнил о том, что в годы войны 700 тыс. татарстанцев ушли на фронт, половина из них не вернулись. В этот тяжелый для страны период в республике создали авиационную базу, выпустили 10 тыс. самолетов Б-2, это имело на фронте огромное значение. Участник войны предложил от имени ветеранов создать в столице Татарстана стелу в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести».

Музыканты мирового класса знают Татарстан

Затем слово взял худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский. Он вспомнил, как приехал в Татарстан 10 лет назад по приглашению Рустама Минниханова.

— Тут было все по-другому, мягко говоря. За эти 10 лет произошло столько событий! Я вам так благодарен, в моей жизни более интенсивного периода не было. Знаю, что было здесь в начале 2000-х годов. Невероятно, теперь нас знают в мире, к нам приезжают музыканты мирового класса. Они все знают, что такое Казань, Татарстан. И все знают, без чьей поддержки этого оркестра не было бы никогда. И то, что удалось в нашей сфере, свидетельствует о том, что политика созидания доминирует здесь, и без лидера и его команды это было бы невозможно. Счастлив и горд быть членом этой потрясающей команды, среди выдающихся людей, мастеров, — поделился эмоциями Сладковский.

— Мое музыкальное образование, мой музыкальный уровень — это тройка по пению. Тем не менее прихожу в большой концертный зал на мероприятие, и мне говорят: «У нас нет главного дирижера». Как так?! Мы видели, такой прекрасный парень, столько энергии, столько эмоций было у дирижера. Мне отвечают: «Но он из Москвы». Отвечаю: «Ну, давайте с ним поговорим»… Ваш коллектив сильнейшим образом растет. Главное — правильно жениться, — шутливо заметил Рустам Минниханов, вспоминая, как удачно получилось пригласить московского дирижера.

— У нас огромное количество творческих сил. Сам как композитор, музыкант вижу огромные возможности, которые у нас есть. На самом деле, если человек хочет, он может. Эта обстановка, внимание к нам способствуют тому, что мы гремим на всю Россию, — заметил Эльмир Низамов.

В подтверждение действующий руководитель республики перечислил множество объектов, которые были построены за последний год и сдадут вскоре, до чего раньше «руки не доходили». Среди них дворцы культуры, бассейны, ледовые и футбольные арены, скверы и парки. «Творите, дерзайте!» — призвал Минниханов.

«Не будет собственной экономики — не будет рабочих мест»

Глава республики сообщил о необходимости создать спортивно-технический центр, где подрастающее поколение создавало бы модели самолетов. Спикер напомнил о строительстве и ремонте объектов здравоохранения, о том, что в Иннополисе создается федеральный цифровой центр. В «Алабуге», где не реализовали завод тракторов и легковых машин, сегодня более 30 современных предприятий. Создан крупнейший комплекс ТАНЕКО в Нижнекамске. Растет число молодых конструкторов на КАМАЗе.

— Если бы директор КАМАЗа какой-то пришлый был, разве он заботился бы о том, чтобы там была техническая школа, больница, чтобы там были и другие условия?! И важно нам, чтобы у нас была молодежь, и она оставалась. Одно дело — дать хорошее образование, но нужна и инфраструктура, чтобы здесь оставались работать. И никто нам ничего не принесет. У нас хорошие контакты с федеральным центром, большие возможности. Но если не будет нашей собственной экономики — не будет доходов, не будет рабочих мест, перспективы. Если не будет людей, специалистов — не будет ничего работать, — подчеркнул кандидат в президенты Татарстана.

Хоккеист Данис Зарипов поблагодарил за доверие, за то, что он оказался в такой команде.

«Рядом с тобой постоять — это большая гордость. Пять кубков [Гагарина], да? Есть у кого-то то еще пять кубков? И мы рады, что ты рядом с нами!» — воскликнул Рустам Минниханов, спровоцировав аплодисменты в зале.

Капитан «Ак Барса» отметил развитие хоккея и в целом всего спорта в республике, он обратил внимание, что у молодежи есть возможность «поддерживать спортивную кондицию и быть здоровой». После выступления он подарил Рустаму Минниханову, по его словам, «герою в настоящей жизни», хоккейную амуницию — клюшку «Капитана Татарстана». Президент сразу же опробовал, как гнется новая клюшка.

На встрече говорили о том, что от большого количества возможностей в Татарстане люди иногда даже теряются. Исходя из их запросов поступило предложение объединить множество проектов под единым брендом «Республика возможностей», чтобы помочь людям сориентироваться и реализовать себя.

Кандидат в президенты республики сообщил, что в Татарстане скоро пройдет 10-дневный интернет-форум, во время которого продемонстрируют потенциал и планы республики в здравоохранении, образовании, культуре, поддержке малого и среднего бизнеса. Президент отметил, что информационно Татарстан недорабатывает, «надо больше активности, все должно быть прозрачно, удобно, доступно. В этом направлении надо поработать».

Минниханов о сдвиге сроков ЕГЭ: «Зачем два месяца мучили людей?!»

Директор школы №179 Эльрави Наумова рассказала, что даже в условиях вынужденного дистанционного обучения в республике перешли на онлайн-обучение без особого стресса, благодаря тому, что в Татарстане созданы условия. «Ваше присутствие на уроках стало стимулом для педагогической общественности, которая увидела, что руководство республики практически вручную координирует процесс обучения», — констатировала Наумова.

Она отметила, что хотя экзамены для выпускников сдвинули по срокам, в школах сохранили результаты по ЕГЭ на прежнем уровне.

В отношении экзаменов президент заявил, что не нужно было их откладывать:

— Конечно с ЕГЭ детей мучили, зачем месяц мучить, ждать?! Это же дети — надо было в июне проводить.

Рустам Минниханов сказал, что новый общий вызов пандемии коронавируса показал недоработки. По словам главы республики, в таких условиях не все предпринятые шаги были верными. Люди ждали плановой медицинской помощи, когда она была нужна и пустовали койки.

— В Челнах 34 тыс. человек работают на КАМАЗе. Неделю огромный КАМАЗ стоял, а потом он же работал. А мы два месяца мучили людей, держали их взаперти, кому-то плановая помощь нужна была. Тем не менее это был вызов для нас неожиданный. Была общая линия государственная. Мы сейчас видим, где недоработали, — считает Рустам Минниханов

Эльвира Наумова поинтересовалась во время встречи, как будет складываться жизнь учащихся дальше с учетом требований Роспотребнадзора в условиях пандемии, это волнует многих родителей и учителей.

— Я надеюсь, что школы начнут работать, ведь школы — это коллектив. Дети должны быть в коллективе, понятно, что дистанционное обучение — это вынужденная мера, но оно должно быть как дополнительное образование, — ответил президент.

Рустам Минниханов сообщил, что одни лозунги использовать во время предвыборной кампании мало.

— Если будем себя хвалить, у нас ничего не получится. Должны объективно дать себе оценку, — подчеркнул глава республики. — Не говорим, что наши оппоненты плохие, но прежде чем что-то делать, нужно достичь какого-то уровня, по ступенькам… Не бывает, чтобы лейтенант командовал армией. Его можно поставить, но армия развалится. Принижать наших конкурентов не будем — уважительное отношение к ним. Наше главное преимущество и, может быть, и недостаток в том, что мы уже имеем историю исполнения обещаний — что говорили и что делали по каждому направлению в республике. В то же время мы видим, что еще нужно сделать. Это моя республика, я здесь родился, если я что-то смогу сделать для своей земли, я буду делать все, — подытожил глава республики, пожелав всем здоровья.

Екатерина Аблаева