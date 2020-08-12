Лукашенко собрал совещание по защите конституционного строя

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя страны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на telegram-канал «Пул первого».

«Понятно из ситуации, что наиважнейшие задачи, которые сейчас стоят перед органами власти и, в частности, Совбезом, а может, и прежде всего, — обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее сообщалось, что вечером 11 августа для контролирования центра и недопущения повторения протестов несогласных с предварительными результатами выборов президента Белоруссии в Минск были введены ОМОН, внутренние войска и другие силовые структуры.

