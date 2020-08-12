До конца года в Иннополисе построят второй технопарк

До конца года в Иннополисе планируют закончить строительство второго технопарка. Об этом рассказал заместитель премьер-министра Татарстана, курирующий развитие Иннополиса, Роман Шайхутдинов.

По словам спикера, технопарк будет назван в честь российского математика, деятеля народного просвещения Николая Лобачевского. Технопарк позволит открыть 1,5 тысячи рабочих мест. С учетом, что многие новые сотрудники приедут в Иннополис с семьями, в ближайшие 18—20 месяцев население города прирастет более чем на 2,5 тыс. жителей, передает «Татар-информ».

Площадь нового технопарка составит 30 тыс. кв. метров. Из них 22 тыс. будут отданы под офисы в формате open space, административно-хозяйственные помещения, зоны отдыха и питания.



Ранее Шайхутдинов рассказал, что в Иннополисе готовится к открытию новый культурный центр.

