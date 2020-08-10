Итоги дня: открытие нового корпуса РКИБ, последствия выборов в Белоруссии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 10 августа.
- В понедельник, 10 августа, в Казани открыли построенный в рекордные сроки второй корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. В церемонии участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Как отметил Минниханов, с открытием нового корпуса РКИБ в штатный режим смогут войти многие казанские больницы, ранее переформатированные под ковид-госпитали.
- Протесты в Белоруссии ослабли к утру, однако граждане по-прежнему намерены выражать свое недовольство официальными результатами выборов. По некоторым данным, в ночь на понедельник погиб один человек. Сам президент республики Александр Лукашенко уже успел выступить и назвать протестующих баранами. Его российский коллега Владимир Путин уже поздравил Батьку с победой.
- Набережные Челны сегодня отмечают свое 90-летие. Именно в этот день в 1930 году Челны получили статус города. Сегодня в автограде открыли проспект Залесный. Отремонтированная улица стала своеобразным подарком к юбилею города от Минтранса РТ.
- Лейбл Элвина Грея (Радика Юльякшина) засветился в скандале с уходом одного из певцов. Работать с Греем больше не будет Вильдан Шамсутдинов, выступавший под псевдонимом VILLI. При этом псевдоним артиста и его треки останутся собственностью лейбла.
- Парки и скверы Казани возвращаются в прежний режим работы. В них начинают активно проводиться различные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.
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