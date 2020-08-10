Министр транспорта Татарстана открыл в Челнах проспект Залесный

В понедельник, 10 августа, глава Минтранса Татарстана Ленар Сафин принял участие в открытии после капремонта проспекта Залесного в Набережных Челнах.

Теперь дорога протяженностью 2,7 км получила по две полосы в обоих направлениях. На проезжей части уложен асфальт, вдоль улицы установлены 100 новых опор освещения, 10 остановочных павильонов, пять пешеходных переходов, передает пресс-служба мэрии Челнов. Также появились четыре участка с «лежачими полицейскими».

«Сегодня есть хороший повод порадоваться тому, что проспект Залесный, на который без слез не взглянешь, сегодня стал прекрасной дорогой европейского уровня», — сказал участвовавший в церемонии мэр города Наиль Магдеев.

Ремонт проспекта Залесного прошел в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Глава Минтранса РТ рассказал, что нацпроект продлен до 2030 года.

Напомним, по этому же нацпроекту в Альметьевском районе РТ отремонтировали участок дороги Казань — Оренбург.

