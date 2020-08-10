Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава российского государства направил поздравительную телеграмму. В ней Путин выразил надежду на то, что дальнейшая деятельность Лукашенко будет способствовать развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношении во всех областях, а также «военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности».



В то же время премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики. «Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет», — передает «РИА Новости» заявление польских властей.

Выборы президента Белоруссии завершились вчера. По предварительным итогам ЦИК страны, Лукашенко набрал на них 80,23% голосов.