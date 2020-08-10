Мурашко и Минниханов открыли в Казани новый корпус инфекционной больницы за 1,8 млрд рублей

В Казани состоялось торжественное открытие второй очереди Республиканской клинической инфекционной больницы. Для участия в церемонии в столицу Татарстана прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с главой республики Рустамом Миннихановым они вручили врачам ключ от нового корпуса РКИБ, с нуля возведенного за 100 дней.



«Это 22-й объект, который вводится в Российской Федерации в очень сжатые сроки, фактически супертемпами, — подчеркнул Михаил Мурашко. — Формируя новые медицинские организации, которые оснащены и сконструированы по самым современным требованиям: фактически каждая палата является отдельным боксом, позволяет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями и тем самым разгрузить и обеспечить плановую помощь всем остальным больным».



Как отметил Рустам Минниханов, с открытием нового корпуса РКИБ в штатный режим смогут войти многие казанские больницы, ранее переформатированные под ковид-госпитали.



Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных, при этом в случае резкого роста заболеваемости число мест на базе существующих мощностей может быть увеличено до 500, то есть более чем в два раза.



Корпус оснащен не только профильным оборудованием и площадями (смотровыми, реанимационными, палатами с ИВЛ, изоляторами, рентген-комнатами), но и кабинетами УЗИ, компьютерной томографии, операционными, что позволит лечить зараженных пациентов с осложнениями прямо в стенах РКИБ, не перевозя их в другие больницы.



Штат врачей и персонала практически набран, в новом корпусе, по данным Минздрава, будут трудиться порядка 150 человек, большая часть из которых уже приступили к своим обязанностям и освоились на новом месте. Первые пациенты начнут поступать в новый корпус инфекционной больницы уже сегодня, после 21 часа, почти сразу же после завершения торжественных мероприятий.