Правозащитник сообщил об одном погибшем во время протестов в Минске — в МВД республики эту информацию опровергли

В Минске один человек скончался в результате протестов минувшей ночью. По данным главы правозащитного центра «Весна» Валентина Стефановича, протестующий погиб в результате наезда спецтехники.

Правозащитник уточнил, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Еще три человека серьезно пострадали, передает ТАСС.

МВД Республики Беларусь заявило, что в ходе беспорядков погибших нет.

Массовые акции протеста в городах Белоруссии начались после завершения дня выборов главы государства. Силовики начали применять светошумовые гранаты, водометы. Протестующие сооружали баррикады из мусорных баков, кидали в милицию файеры.

В центре Минска в ходе протестов несколько активистов попытались остановить автозак. Один из них зацепился за передний бампер машины, а когда водитель набрал скорость, не удержался и упал под колеса.