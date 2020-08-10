«На дубинках ОМОНа Лукашенко усидит, а дальше что?»

Как проходили выборы президента Белоруссии...

9 августа в Белоруссии начались выборы президента. В 08.00 (совпадает с московским временем) открылись 5723 избирательных участка. За пределами Белоруссии работали еще 44 участка, три из которых расположились в России — в диппредставительствах республики в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Голосование закончилось в 20.00. Право голоса имели 6,8 миллиона граждан Белоруссии.

Глава государства не менялся 26 лет. Итог голосования почти всегда был предсказуемым. Тем не менее в этот раз было много неожиданных поворотов.

Пять кандидатов прошли предвыборную кампанию до конца, включая действующего президента 65-летнего Александра Лукашенко. За высший государственный пост, помимо него, боролись сопредседатель общественного движения «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень.

По официальным данным ЦИК, явка на 20.00 9 августа составила 84,05% — при этом еще утром официально сообщалось, что 42% избирателей проголосовали досрочно.



Интернет работал с перебоями, перестали работать сайты крупнейших СМИ.

На выборах президента Белоруссии Лукашенко, по предварительным данным ЦИК страны, набрал почти 80% голосов, Тихановская получила 9,9% голосов.

Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства после президентских выборов.

ЦИК сообщил, что выборы президента Белоруссии признали состоявшимися. Выборы президента в республике считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.

Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы и светошумовые гранаты — в результате несколько человек получили ранения. Кадр видео

...и что случилось после

Вскоре после закрытия участков белорусская милиция начала задерживать собравшихся у избирательных участков людей.

После закрытия участков на улицы крупных городов Белоруссии вышли тысячи людей. В попытках не допустить сбора противников Лукашенко сотрудники правоохранительных органов перекрыли основные площади. Между ними и протестующими начались стычки. Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы и светошумовые гранаты — в результате несколько человек получили ранения.

В толпу пытавшихся перекрыть дорогу людей въехал автозак, он сбил одного человека. Протестующие строили баррикады, сотрудники правоохранительных органов перекрывали основные магистрали. Сообщается о жестких разгонах в Гомеле и Бресте: милиция применяла слезоточивый газ. В то же время в Кобрине и Бобруйске сотрудники ОМОНа сняли шлемы, опустили щиты и не стали разгонять протестующих.

Протестующие скандировали лозунги, размахивали национальными флагами и жгли фаеры. В районе беспорядков чувствовался сильный запах перцового газа.

Митинги прошли и у представительств Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге: люди выражали недовольство результатами прошедших выборов.

Во время протестных акций задержаны как минимум 140 человек. МВД Белоруссии опровергло утверждения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа.

К 02.00 в МВД сообщили, что силам правопорядка удалось взять ситуацию в Минске под контроль. К этому моменту практически весь центр города уже был взят под усиленную охрану.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.

Сегодня Лукашенко сделал первое заявление после выборов. «Политика одна должна быть — люди», — сказал он во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента.

Реальных результатов выборов мы никогда не узнаем

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает: к реальным результатам выборов не имеют отношения ни официальные данные о победе Лукашенко, ни альтернативные экзитполы оппозиции, и установить реальный итог даже не представляется возможным.

Однако и Калачев, и другие опрошенные «Реальным временем» эксперты сходятся во мнении: несмотря на протесты, Лукашенко удержится у власти.

— Запад боится, что Беларусь упадет в объятия Кремля, вплоть до слияния, Россия боится непредсказуемости оппозиции (хотя и Тихановская, и другие кандидаты выглядят довольно пророссийскими). Никому не хочется совершать ошибки, поэтому все ведут себя в отношении Беларуси крайне аккуратно. А раз внешний фактор способствует жестким действиям силовиков, значит, они будут продолжены,— полагает Калачев.

«На дубинках ОМОНа Лукашенко усидит, а дальше-то что?» — задается вопросом Калачев. Он уверен, что ситуация обернется дальнейшим падением экономики и оттоком людского капитала. «Из драйвера развития Лукашенко превращается в тормоз развития, но бескровного лечения пока не видно», — добавляет эксперт.

Было ли вмешательство извне?

Гендиректор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков уверен, что протесты в Минске были вызваны исключительно зарубежным вмешательством, и называет конкретную страну-организатора — Польшу.

— Там развивается стратегия свержения Александра Лукашенко, причем реализуют ее не американцы, а власти Польши. Все люди, которые организуют [беспорядки в Белоруссии], они в Варшаве сидят, даже американские структуры, по моим данным, фактически управляются именно Польшей. Цель властей Польши понятна: свергнуть Лукашенко, пустить ситуацию по пути Украины — еврофикация, запрет русского языка, колонизация, в общем, воссоздание Речи Посполитой. Однако стратегия отличается — не захват через Майдан, а выматывающая забастовка на несколько дней может растянуться на несколько недель.

Пока что стороны в этом конфликте идут вничью, полагает Марков. Лукашенко, по его мнению, добился высокой явки и предвидел беспорядки — однако ставка делается не на беспорядки, а на забастовку.

«Силовики будут ориентироваться на Лукашенко»

Российский политолог Дмитрий Орешкин, наоборот, видит причины протеста именно в действиях Лукашенко — по мнению эксперта, на этих выборах президент Белоруссии показал себя «как сформировавшийся диктатор, у которого довольно плохи дела».

— Это не означает, что режим рухнет в ближайшее время, это означает, что Белоруссия превращается в государство типичной азиатской деспотии, где страну можно держать, опираясь на силовиков, но развивать ее уже не получится.

И Орешкин, и другие эксперты говорят о невозможности сценария Майдана в Белоруссии — именно из-за того, что раскола элит в стране в целом не наблюдается. «Элиты могли бы саботировать выборы на уровне городов и муниципалитетов, но этого не произошло», — добавляет Калачев.

— Майдан возможен, если есть массовое недовольство народа, это мы видим, а также раскол среди элит, в особенности среди силовиков. [Майдан будет], если они видят, что есть альтернативные сильные игроки, и для себя решают не марать руки, так как может прийти другой [президент] и разберется с ними. Второго фактора у нас нет, нет системного лидера протеста ни в парламенте, ни в правительстве, силовики будут ориентироваться на Лукашенко, — полагает Орешкин.

Маргарита Головатенко, Александр Артемьев