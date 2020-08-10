«На дубинках ОМОНа Лукашенко усидит, а дальше что?»
Как проходили выборы президента Белоруссии...
9 августа в Белоруссии начались выборы президента. В 08.00 (совпадает с московским временем) открылись 5723 избирательных участка. За пределами Белоруссии работали еще 44 участка, три из которых расположились в России — в диппредставительствах республики в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Голосование закончилось в 20.00. Право голоса имели 6,8 миллиона граждан Белоруссии.
Глава государства не менялся 26 лет. Итог голосования почти всегда был предсказуемым. Тем не менее в этот раз было много неожиданных поворотов.
Пять кандидатов прошли предвыборную кампанию до конца, включая действующего президента 65-летнего Александра Лукашенко. За высший государственный пост, помимо него, боролись сопредседатель общественного движения «Говори правду» 39-летний Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента 43-летняя Анна Канопацкая, 37-летняя домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» 35-летний Сергей Черечень.
- По официальным данным ЦИК, явка на 20.00 9 августа составила 84,05% — при этом еще утром официально сообщалось, что 42% избирателей проголосовали досрочно.
- Интернет работал с перебоями, перестали работать сайты крупнейших СМИ.
- На выборах президента Белоруссии Лукашенко, по предварительным данным ЦИК страны, набрал почти 80% голосов, Тихановская получила 9,9% голосов.
- Главу ЦИК Белоруссии ночью эвакуировали из Дома правительства после президентских выборов.
ЦИК сообщил, что выборы президента Белоруссии признали состоявшимися. Выборы президента в республике считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей.
...и что случилось после
Вскоре после закрытия участков белорусская милиция начала задерживать собравшихся у избирательных участков людей.
После закрытия участков на улицы крупных городов Белоруссии вышли тысячи людей. В попытках не допустить сбора противников Лукашенко сотрудники правоохранительных органов перекрыли основные площади. Между ними и протестующими начались стычки. Для разгона демонстрантов полиция применяла водометы и светошумовые гранаты — в результате несколько человек получили ранения.
В толпу пытавшихся перекрыть дорогу людей въехал автозак, он сбил одного человека. Протестующие строили баррикады, сотрудники правоохранительных органов перекрывали основные магистрали. Сообщается о жестких разгонах в Гомеле и Бресте: милиция применяла слезоточивый газ. В то же время в Кобрине и Бобруйске сотрудники ОМОНа сняли шлемы, опустили щиты и не стали разгонять протестующих.
Протестующие скандировали лозунги, размахивали национальными флагами и жгли фаеры. В районе беспорядков чувствовался сильный запах перцового газа.
Митинги прошли и у представительств Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге: люди выражали недовольство результатами прошедших выборов.
Во время протестных акций задержаны как минимум 140 человек. МВД Белоруссии опровергло утверждения о погибшем в ходе беспорядков в Минске 9 августа.
К 02.00 в МВД сообщили, что силам правопорядка удалось взять ситуацию в Минске под контроль. К этому моменту практически весь центр города уже был взят под усиленную охрану.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков.
- Сегодня Лукашенко сделал первое заявление после выборов. «Политика одна должна быть — люди», — сказал он во время посещения ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация».
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии в связи с применением силы против граждан республики.
- Президент РФ Владимир Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента.
Реальных результатов выборов мы никогда не узнаем
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев полагает: к реальным результатам выборов не имеют отношения ни официальные данные о победе Лукашенко, ни альтернативные экзитполы оппозиции, и установить реальный итог даже не представляется возможным.
Однако и Калачев, и другие опрошенные «Реальным временем» эксперты сходятся во мнении: несмотря на протесты, Лукашенко удержится у власти.
«На дубинках ОМОНа Лукашенко усидит, а дальше-то что?» — задается вопросом Калачев. Он уверен, что ситуация обернется дальнейшим падением экономики и оттоком людского капитала. «Из драйвера развития Лукашенко превращается в тормоз развития, но бескровного лечения пока не видно», — добавляет эксперт.
Было ли вмешательство извне?
Гендиректор НП «Институт политических исследований» Сергей Марков уверен, что протесты в Минске были вызваны исключительно зарубежным вмешательством, и называет конкретную страну-организатора — Польшу.
Пока что стороны в этом конфликте идут вничью, полагает Марков. Лукашенко, по его мнению, добился высокой явки и предвидел беспорядки — однако ставка делается не на беспорядки, а на забастовку.
«Силовики будут ориентироваться на Лукашенко»
Российский политолог Дмитрий Орешкин, наоборот, видит причины протеста именно в действиях Лукашенко — по мнению эксперта, на этих выборах президент Белоруссии показал себя «как сформировавшийся диктатор, у которого довольно плохи дела».
И Орешкин, и другие эксперты говорят о невозможности сценария Майдана в Белоруссии — именно из-за того, что раскола элит в стране в целом не наблюдается. «Элиты могли бы саботировать выборы на уровне городов и муниципалитетов, но этого не произошло», — добавляет Калачев.
— Майдан возможен, если есть массовое недовольство народа, это мы видим, а также раскол среди элит, в особенности среди силовиков. [Майдан будет], если они видят, что есть альтернативные сильные игроки, и для себя решают не марать руки, так как может прийти другой [президент] и разберется с ними. Второго фактора у нас нет, нет системного лидера протеста ни в парламенте, ни в правительстве, силовики будут ориентироваться на Лукашенко, — полагает Орешкин.
комментарии
Чили и Испания - "страны типичной азиатской деспотии, где страну можно держать, опираясь на силовиков".
Кстати при диктаторах оченъ даже хорошо развились.
Было ли вмешательство извне?"
Это кого надо вмешательство, и нечего путать с вмешательством Росии в выборы в США, вот это недопустимо.