Парки и скверы Казани возвращаются в прежний режим работы

На сегодняшний день во всех парках и скверах Казани активно проводятся различные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия. Все они проходят с соблюдением требований Роспотребнадзора. Об этом сообщает мэрия Казани.

Мероприятия на открытом воздухе в Казани начали проводить после второго этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. «Горожане активно принимают участие в нашей культурной программе, и мы этому очень рады», — заявил сегодня на «деловом понедельнике» руководитель Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

«Важно, что у нас парки и скверы не просто обновляются, но и привлекают горожан интересными событиями на любой вкус», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин. Также он призвал казанцев не забывать про соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе социальную дистанцию.

Напомним, что к сентябрю в Казани планируют открыть вторую часть набережной озера Кабан.

