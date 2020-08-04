Главное о коронавирусе на 4 августа: успешное испытание российской вакцины и анкеты для прибывающих в Россию

Туристы из Татарстана получат компенсацию за «коронавирусный круиз»



За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. 10 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.

В Казани выявили 21 нового заболевшего. Всего на 4 августа в Татарстане зарегистрировано 5 723 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 568 человек, в том числе трое — за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 43 человека.

Темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в Татарстане остаются стабильно низкими последние три недели: они упали с 47% до 0,6%.

Минздрав Татарстана рассказал о последствиях и стоимости «противоковидных» мер: под угрозой выполнение плана диспансеризации к концу года.

Фото Ильи Репина

В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, что делать при заражении COVID-19 в другом регионе.

Медики Татарстана ждут роста заболеваемости, спровоцированного мерами против COVID-19.

До 15 августа в госпиталях и клиниках Татарстана стартуют приостановленные плановые виды медпомощи и осмотров.

Из-за коронавируса правительство Татарстана перевело запланированный на 21—24 сентября форум Kazan Digital Week в онлайн-формат.

Туристы из Татарстана, которые путешествовали на теплоходе «Александр Суворов», получат компенсацию за отдых, прерванный из-за коронавируса.

Ослабление ограничений дало возможность провести в Казани «День физкультурника». Мероприятие пройдет 8 августа на стадионе «Трудовые резервы» и в парке им. Горького.

Фото Максима Платонова

В Набережных Челнах восстанавливают штатный режим медучреждений, которые на фоне пандемии коронавируса сменили профиль.

Российских детей не будут вакцинировать от коронавируса в этом году

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 878 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки на 35%.

Таким образом, число зараженных выросло до 861 423 человек, а выздоровевших — до 661 471 человека. Зафиксировано 144 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 14 351 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 171 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247,4 тыс. человек.

В Министерстве обороны РФ заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Тестирование проведено на 43 добровольцах.

Фото Ильи Репина

Въезжающим на территорию России теперь надо будет заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19.



Регистрация первой в России вакцины от коронавируса ожидается в течение ближайших 10 дней. К концу 2020 года ежемесячно будет производится 10 миллионов доз препарата.

Черногория открыла свои границы для граждан России. Национальный координационный совет при правительстве страны включил РФ в список эпидемиологически безопасных стран.

В Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах.

Центральный Банк России заявил, что распространение пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению цен на нефть.

Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что из-за возвращения российских туристов на родину может начаться новая вспышка коронавируса.

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Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе — феврале 2021 года

Расследование происхождения коронавируса завершено

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 288 573 человека, 693 805 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 717 568). На второй строчке — Бразилия (2 750 318), на третьей — Индия (1 855 745). Россия на четвертом месте (854 641, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (516 862).

Больше всего смертей зафиксировано в США (155 469). За ними следуют Бразилия (94 665), Мексика (48 012), Великобритания (46 295) и Индия (38 938).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что идеальное лекарство от коронавируса может не появиться никогда.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, менее 10% населения планеты перенесли инфекционное заболевание, вызванное СOVID-19.

Эксперты ВОЗ завершили в Китае работу по выяснению происхождения COVID-19. Полученные данные послужат основой для дальнейших исследований.

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы возобновятся 7 и 5 августа и будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.



Из-за опасности заражения коронавирусом и на фоне второй волны инфекции судьи на матчах Английской премьер-лиги получат право удалять футболистов с поля за преднамеренный кашель в сторону соперника.

Британские ученые установили, что вероятность заболеть COVID-19 в поезде возрастает на 0,15% за каждый час, проведенный в нем.

В Японии выявили инфекцию COVID-19 у домашних животных. Вирус обнаружен у собак.

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Татьяна Демина