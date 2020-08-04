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Главное о коронавирусе на 4 августа: успешное испытание российской вакцины и анкеты для прибывающих в Россию

11:00, 04.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главное о коронавирусе на 4 августа: успешное испытание российской вакцины и анкеты для прибывающих в Россию
Фото: realnoevremya.ru

Туристы из Татарстана получат компенсацию за «коронавирусный круиз»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 29 новых случаев коронавируса, все контактные. 10 человек госпитализированы, 19 лечатся дома.

В Казани выявили 21 нового заболевшего. Всего на 4 августа в Татарстане зарегистрировано 5 723 случая COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 568 человек, в том числе трое — за минувшие сутки. От COVID-19 умерли 43 человека.

  • Темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в Татарстане остаются стабильно низкими последние три недели: они упали с 47% до 0,6%.
  • Минздрав Татарстана рассказал о последствиях и стоимости «противоковидных» мер: под угрозой выполнение плана диспансеризации к концу года.
Фото Ильи Репина
  • В Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, что делать при заражении COVID-19 в другом регионе.
  • Медики Татарстана ждут роста заболеваемости, спровоцированного мерами против COVID-19.
  • До 15 августа в госпиталях и клиниках Татарстана стартуют приостановленные плановые виды медпомощи и осмотров.
  • Из-за коронавируса правительство Татарстана перевело запланированный на 21—24 сентября форум Kazan Digital Week в онлайн-формат.
  • Туристы из Татарстана, которые путешествовали на теплоходе «Александр Суворов», получат компенсацию за отдых, прерванный из-за коронавируса.
  • Ослабление ограничений дало возможность провести в Казани «День физкультурника». Мероприятие пройдет 8 августа на стадионе «Трудовые резервы» и в парке им. Горького.
Фото Максима Платонова
  • В Набережных Челнах восстанавливают штатный режим медучреждений, которые на фоне пандемии коронавируса сменили профиль.

    Российских детей не будут вакцинировать от коронавируса в этом году

    За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса, выздоровели 7 878 человек. Число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки на 35%.

    Таким образом, число зараженных выросло до 861 423 человек, а выздоровевших — до 661 471 человека. Зафиксировано 144 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 14 351 человек.

    В России на сегодняшний день проведено более 29,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 171 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 247,4 тыс. человек.

    • В Министерстве обороны РФ заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса. Тестирование проведено на 43 добровольцах.
    Фото Ильи Репина
    • Въезжающим на территорию России теперь надо будет заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19.
    • Регистрация первой в России вакцины от коронавируса ожидается в течение ближайших 10 дней. К концу 2020 года ежемесячно будет производится 10 миллионов доз препарата.
    • Черногория открыла свои границы для граждан России. Национальный координационный совет при правительстве страны включил РФ в список эпидемиологически безопасных стран.
    • В Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах.
    • Центральный Банк России заявил, что распространение пандемии коронавируса в мире может снова привести к падению цен на нефть.
    • Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова заявила, что из-за возвращения российских туристов на родину может начаться новая вспышка коронавируса.
    Фото otr-online.ru
    • Национальный исследовательский центр имени Гамалеи планирует начать исследования вакцины от COVID-19 на детях в январе — феврале 2021 года

    Расследование происхождения коронавируса завершено

    В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 18 288 573 человека, 693 805 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

    По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 717 568). На второй строчке — Бразилия (2 750 318), на третьей — Индия (1 855 745). Россия на четвертом месте (854 641, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (516 862).

    Больше всего смертей зафиксировано в США (155 469). За ними следуют Бразилия (94 665), Мексика (48 012), Великобритания (46 295) и Индия (38 938).

    • Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения заявил, что идеальное лекарство от коронавируса может не появиться никогда.
    Фото russian.korea.net
    • По данным Всемирной организации здравоохранения, менее 10% населения планеты перенесли инфекционное заболевание, вызванное СOVID-19.
    • Эксперты ВОЗ завершили в Китае работу по выяснению происхождения COVID-19. Полученные данные послужат основой для дальнейших исследований.
    • Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы возобновятся 7 и 5 августа и будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах пандемии коронавирусной инфекции.
    • Из-за опасности заражения коронавирусом и на фоне второй волны инфекции судьи на матчах Английской премьер-лиги получат право удалять футболистов с поля за преднамеренный кашель в сторону соперника.
    • Британские ученые установили, что вероятность заболеть COVID-19 в поезде возрастает на 0,15% за каждый час, проведенный в нем.
    • В Японии выявили инфекцию COVID-19 у домашних животных. Вирус обнаружен у собак.
    Фото tkb3.ru
    Татьяна Демина
    ОбществоМедицина Татарстан
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