Регистрация первой вакцины в России ожидается в течение 10 дней

В течение 10 дней ожидается регистрация первой вакцины от коронавируса в России. Об этом сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кирилла Дмитриева, если в России удастся зарегистрировать вакцину в скором времени, то это обгонит США и другие страны. Это будет первая зарегистрированная вакцина. К концу этого года страна ежемесячно будет производить 10 миллионов доз препарата, пишет со ссылкой на Дмитриева «Лента.ру».

Сегодня прошло итоговое исследование российской вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н. Бурденко. В Министерстве обороны РФ заявили, что каких-либо побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, на которых проходило испытание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, не обнаружено.