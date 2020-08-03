С больницы в Челнах могут снять профиль «коронавирусного госпиталя»

В Набережных Челнах восстанавливают штатный режим медучреждений, которые на фоне пандемии коронавируса сменили профиль. В первую очередь снять статус «ковидного госпиталя» могут с больницы №5. Она рассматривается как основной претендент, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщают сhelny-biz со ссылкой на заявление главы горздрава Александра Николаева.



Напомним, что в разгар пандемии коронавируса в Челнах были перепрофилированы городские больницы №2 и №5, а также Госпиталь для ветеранов войн и Тукаевская районная больница.

Также сообщалось о выздоровевших 618 заразившихся COVID-19 в Челнах на сегодняшний день.

