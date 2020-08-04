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Черногория открыла свои границы для граждан России

10:22, 04.08.2020 1
Черногория открыла свои границы для граждан России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Черногория открыла свои границы для граждан России. Национальный координационный совет при правительстве Черногории включил Россию в список эпидемиологически безопасных стран.

Теперь россияне смогут посещать страну без дополнительных условий в рамках мер борьбы с пандемией.

«Обновлен список государств, чьи резиденты могут въехать в Черногорию, так что гражданам РФ и Азербайджана будет разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий»,— говорится в сообщении правительства страны.

Россия с субботы возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. С 1 августа открыты полеты в Великобританию, Танзанию, Турцию и обратно.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:36
    А прямые рейсы разрешили в страну?
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