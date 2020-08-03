Роспотребнадзор по Татарстану: что делать при заражении COVID-19 в другом регионе

Жители Татарстана, находящиеся на территории другого субъекта России, при появлении симптомов COVID-19 должны обратиться к местным врачам. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«При появлении каких-либо симптомов, находясь на отдыхе или в служебной командировке, необходимо прежде всего обратиться к врачу, если вы отдыхаете самостоятельно. В некоторых отелях может быть врач, если же нет, то всегда есть возможность вызова скорой помощи», — отметила она.

В случае если у человек обнаружатся симптомы COVID-19 в организованном коллективе в другом городе, например на теплоходе или в летнем оздоровительном лагере, территориальным органом Роспотребнадзора в соответствующем субъекте будет проведен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на теплоходе «Александр Суворов», где обнаружена вспышка COVID-19, находятся жители Татарстана. Их количество уточняется.