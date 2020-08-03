Минобороны: побочные эффекты от вакцины отсутствуют

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Министерстве обороны РФ заявили, что каких-либо побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев, на которых проходило испытание вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, не обнаружено.

Итоговое исследование российской вакцины от коронавируса прошло в Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Н.Н. Бурденко 3 августа, сообщает ТАСС. По данным ведомства, «результаты исследований показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России вакцинация от коронавирусной инфекции будет бесплатной.