Для въезжающих в Татарстан установили новые правила

Въезжающим на территорию России и Татарстана теперь надо будет заполнить анкету на портале госуслуг и сдать тест на COVID-19, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Соответствующие изменения вступили в силу с 1 августа. Авдонина объяснила, что с сегодняшнего дня отменяется двухнедельная изоляция для всех прибывающих из-за рубежа. При этом изменения не коснутся иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих на территорию страны с целью трудовой деятельности.

Россиянам, прибывающим на территорию страны воздушным транспортом, нужно будет заполнить анкету, которая есть на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом дата анкеты должна быть заполнена до вылета в Россию, но не позднее регистрации на рейс.

В течении трех дней после прибытия в Россию нужно будет сдать анализ на наличие COVID-19 методом ПЦР и разместить результат на том же портале. Отмечается, что тест проводится на собственные средства прибывшего в страну.

В Роспотребнадзоре по РТ все данные будут получать и обрабатывать. Работодателям, чьи сотрудники собираются уехать за границу, следует рассказать о новых правилах. Если же в Татарстан прибывают иностранные граждане, работодатель должен проследить за их выполнением.

В конце июля Роспотребнадзор по Татарстану зафиксировал один завозной случай коронавируса, привезенный с российского курорта.