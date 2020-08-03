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Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане стабильно низкие уже три недели

12:00, 03.08.2020
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Татарстане стабильно низкие уже три недели
Фото: Инна Серова

С 47% до 0,6% упали темпы прироста количества новых случаев заболевания коронавирусом в Татарстане — они остаются стабильно низкими последние три недели, сообщила на коллегии Минздрава руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Марина Патяшина.

По ее словам, на сегодня в республике зарегистрировано 5 694 новых случая заболевания. При этом Татарстан занимает 81-е место по заболеваемости COVID среди регионов России и последнее в ПФО.

Однако сумев снизить заболеваемость коронавирусом до 5%, медики и санврачи по-прежнему обеспокоены большой долей заболевших среди населения старшего возраста — 24%.

Ранее «Реальное время» писало о скорой сдаче второго корпуса инфекционной больницы Казани.

ПроисшествияМедицинаОбществоИнфраструктура Татарстан
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