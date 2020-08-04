Вакцина от коронавируса будет пока недоступна для детей

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Вакцина от коронавируса пока не будет доступна для детей. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Применять вакцину можно будет только после полного цикла испытаний на взрослых.

«Я очень надеюсь, что вакцина будет подходить детям, но, согласно российскому законодательству, на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых, поэтому, когда закончится третья фаза испытаний, после этого нам разрешат исследование 18-»,— сказал Гинцбург «РИА Новости».

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов также считает, что говорить о применении вакцины детям пока рано.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в течение 10 дней ожидается регистрация первой вакцины от коронавируса в России.

