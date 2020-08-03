Медики Татарстана ждут роста заболеваемости, спровоцированного мерами против COVID-19

Фото: Инна Серова

Масштабных отсроченных негативных последствий «противоковидного» режима ждут татарстанские медики, сообщил на проходящей в РКБ полугодовой коллегии Минздрава министр здравоохранения республики Марат Садыков.

— Были временно приостановлены плановые госпитализации, — сказал он. — Учитывая это, мы ожидаем отсроченные негативные результаты состояния здоровья пациентов с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной, нервной, пищеварительной системы.

К негативным факторам он также отнес пониженную физическую активность, потребление алкоголя и тревожность в период самоизоляции.

Садыков уточнил, что плановая вакцинация населения в первом полугодии снизилась на 37 %, что уже вызвало ухудшение показателей, в частности, детской заболеваемости в Татарстане.