Ослабление ограничений дало возможность провести в Казани «День физкультурника»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В субботу в Казани пройдет «День физкультурника». Ослабление «антиковидных» ограничений позволило организовать спортивный праздник.

Мероприятие пройдет на стадионе «Трудовые резервы» и в парке им. Горького, рассказал сегодня председатель комитета физкультуры и спорта казанского исполкома Альберт Салихов.

Начнется «День физкультурника» в 10.00 с утренней разминки и церемонии награждения деятелей спорта, а также призеров детских конкурсов и отличников ГТО. В 11 часов можно будет сдать нормативы ГТО, принять участие в турнире по мини-футболу, в тренировках «Зеленого фитнеса», в мастер-классах по хоккею с шайбой, боксу, бадминтону, гольфу.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане вновь можно проводить массовые мероприятия. Собираться пока разрешено до 50 человек и только на свежем воздухе.