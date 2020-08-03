В Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционном обучении в школах

В Минпросвещения РФ опровергли информацию о дистанционной учебе в школах, публикации о якобы переходах на «удаленку» являются фейковыми, заявил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Он подчеркнул, что если данная инициатива и будет обсуждаться, то вначале все обсуждения будут идти в парламенте и комитете, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в России учебный год начнется 1 сентября в обычном формате.



В Роспотребнадзоре по Татарстану ранее рассказали, какие правила установят в школах республики в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

