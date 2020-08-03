Форум Kazan Digital Week перевели в онлайн-формат

Правительство Татарстана перевело запланированный на сентябрь форум Kazan Digital Week в онлайн-формат. Предшествующий ему Первый центрально-восточный конгресс по ИТС перенесен на 21—24 сентября 2022 года.

Международный форум Kazan Digital Week пройдет в запланированные сроки — 21—24 сентября, говорится в сообщении Минэкономики Татарстана. Однако провести его планируется в виртуальном формате.

Для участников и гостей сохраняются все ранее декларированные возможности Конгресса: панельные дискуссии и круглые столы, выставка, технические туры, экскурсионные туры по Казани церемонии открытия и закрытия, нетворкинг-клуб, подчеркивают в министерстве.

Ранее уже сообщалось, что конгресс по ИТС решено провести только в 2022 году.