В ВОЗ рассказали, сколько людей переболели коронавирусом

Порядка 10% людей в мире перенесли инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, большинство исследований показывают, что менее 10% серопозитивны, то есть были инфицированы в какой-то момент. В большей степени заражению COVID-19 подвержены медработники, поэтому в данной категории высокие показатели, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 августа в мире зарегистрировано более 18 млн случаев коронавируса. От инфекции скончались более 667 тыс. человек.

