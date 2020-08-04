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В ВОЗ рассказали, сколько людей переболели коронавирусом

00:27, 04.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В ВОЗ рассказали, сколько людей переболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

Порядка 10% людей в мире перенесли инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, заявил эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

По ее словам, большинство исследований показывают, что менее 10% серопозитивны, то есть были инфицированы в какой-то момент. В большей степени заражению COVID-19 подвержены медработники, поэтому в данной категории высокие показатели, передает ТАСС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 августа в мире зарегистрировано более 18 млн случаев коронавируса. От инфекции скончались более 667 тыс. человек.

ОбществоМедицина
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