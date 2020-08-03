В Английской премьер-лиге будут удалять с поля за кашель

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Судьи на матчах Английской премьер-лиги получат право удалять футболистов с поля за преднамеренный кашель в сторону соперника. Об этом сообщает The Times. Правило вводится из-за опасности заражения коронавирусом и на фоне прихода второй волны инфекции. Боссы АПЛ предлагают приравнять кашель к удару оппонента кулаком.

Новые правила содержатся в указаниях для организаторов матчей. Нарушение описывается как «явный акт» кашля и предполагает красную карточку. Наказание за «несоблюдение социальной дистанции при праздновании гола» или плевки не предполагается.

Напомним, новый сезон Английской премьер-лиги стартует 12 сентября. Ранее завершился Кубок Англии по футболу, который выиграл лондонский «Арсенал».