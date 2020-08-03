Татарстанцы получат компенсацию из-за вспышки коронавируса на теплоходе

Туристы из Татарстана, которые путешествовали на теплоходе «Александр Суворов», получат компенсацию за отдых, прерванный из-за коронавируса.

Ранее на теплоходе обнаружили вспышку COVID-19. Коронавирус обнаружили у девятерых членов экипажа судна, ни у кого из пассажиров заболевание не подтверждено.



После случившегося на теплоходе провели дезинфекцию помещений, систем вентиляции и кондиционеров. Также с поверхностей взяли пробы и отправили на экспертизу.

Как уточнили в пресс-службе оператора речных круизов «ВодоходЪ», после получения проб и разрешения от Роспотребнадзора, теплоход вернется к выполнению рейсов, передает «Татар-информ».