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Главное к утру: новые жертвы коронавируса, списание кредита Сбербанку и очереди в ИКЕА

07:00, 21.07.2020
Главное к утру: новые жертвы коронавируса, списание кредита Сбербанку и очереди в ИКЕА
Фото: Реальное время

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 21 июля.

  • В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Новые случаи смерти зарегистрированы в Нурлатском районе и в Набережных Челнах. Таким образом, число жертв в республике увеличилось до 29.
  • Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана за 6 месяцев снизили выпуск продукции на 6%. Налоговые платежи от них в консолидированный бюджет Татарстана сократятся почти в 2 раза.
  • Минфин РФ и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисном 2008 году, будет включен в его основной капитал и станет списываемым. Эта мера поддержки крупнейшей финансовой организации страны со стороны государства будет оказана из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19.
  • В Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работа над вакциной от COVID-19 идет по графику, есть вероятность того, что производство препарата начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.
  • В Казани возле магазина «ИКЕА» в «Меге», который возобновил работу, образовались огромные очереди.
Общество Татарстан
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