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В открывшийся магазин «ИКЕА» в Казани выстроилась огромная очередь — видео

21:02, 20.07.2020 1
В открывшийся магазин «ИКЕА» в Казани выстроилась огромная очередь — видео
Фото: wikipedia.org Max071086

В Казани возле магазина «ИКЕА» в «Меге», который возобновил работу сегодня, образовались огромные очереди. Видео появилось в соцсетях.

«Вот такая очередь в «Икею». Это еще с улицы полкилометра», — сообщает автор видео. По данным пользователей, аналогичная ситуация обстояла и внутри.

Несмотря на то что многие посетители в масках, социальную дистанцию мало кто соблюдает.

На прошлой неделе «ИКЕА» сообщала, что возобновит работу в казанской «Меге» с некоторыми ограничениями. Так, количество человек, которые смогут одновременно находится в помещении, ограничат. Но для удобства посетителей создали специальную систему, которая показывает текущую загруженность магазина.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:15
    А что в икее брать то?
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