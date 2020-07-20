В открывшийся магазин «ИКЕА» в Казани выстроилась огромная очередь — видео

В Казани возле магазина «ИКЕА» в «Меге», который возобновил работу сегодня, образовались огромные очереди. Видео появилось в соцсетях.

«Вот такая очередь в «Икею». Это еще с улицы полкилометра», — сообщает автор видео. По данным пользователей, аналогичная ситуация обстояла и внутри.

Несмотря на то что многие посетители в масках, социальную дистанцию мало кто соблюдает.

На прошлой неделе «ИКЕА» сообщала, что возобновит работу в казанской «Меге» с некоторыми ограничениями. Так, количество человек, которые смогут одновременно находится в помещении, ограничат. Но для удобства посетителей создали специальную систему, которая показывает текущую загруженность магазина.