СМИ сообщили о возможном списании Сбербанку госкредита на 150 млрд рублей

Минфин РФ и Центробанк России договорились об условиях, на которых субординированный кредит, выданный Сбербанку в кризисный 2008 год, будет включен в его основной капитал и станет списываемым.

Эта мера поддержки крупнейшей финансовой организации страны со стороны государства будет оказана из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сообщает Reuters.

В Сбербанке эту информацию подтвердили и сообщили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд рублей могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.

В начале июня Сбербанк установил комиссию для переводов через банкоматы в размере 1% от суммы. В сервисах «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» услуга осталась бесплатной при переводе до 50 тысяч рублей.

