В Татарстане предприятия нефтегазохимического комплекса снизили выпуск на 6% в первом полугодии из-за пандемии

Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана за 6 месяцев снизили выпуск на 6%. Об этом было сказано в ходе заседания совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», который провел сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.

Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин отметил, что в результате сокращения спроса и низких цен на продукцию финансовые результаты предприятий нефтегазохимического комплекса в первом полугодии ухудшились. Согласно подсчетам, совокупная стоимость товарной продукции предприятий комплекса сократилась примерно на треть. Для многих компаний выручка по итогам первого полугодия будет минимальной за последние годы, обратил внимание Рафинат Яруллин. В результате налоговые платежи от них в консолидированный бюджет Татарстана сократятся почти в 2 раза.

При этом деловая активность в мировой промышленности начала восстанавливаться в июне. А мировые цены на нефть и нефтепродукты начали восстанавливаться с начала второго квартала.

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» заслушал информацию о создающейся в Институте нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН пилотной установке окислительной десульфуризации, или удаления серы. Разработка позволит снизить класс сернистости нефти и ультратонкой сероочистки нефтепродуктов. Технологию уже успешно апробировали на образцах нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, которые получены из регионов России и Казахстана.



Рустам Минниханов обратил внимание на то, что этот проект стоит обсудить подробнее, особенно в части его реализации применительно к Татарстану, и поручил руководству «Татнефти» подробнее ознакомиться с информацией. В свою очередь гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов сообщил, что компания контактирует с этими разработчиками.



Также на заседании представили еще одну новую разработку — технологию увеличения выпуска зимнего дизтоплива. По словам представителя ПАО «Славнефть-ЯНОС» (Ново-Ярославский НПЗ), применяемый на заводе способ получения дизтоплива с помощью депарафинизации тяжелой части дизельного топлива на платиновом катализаторе Shell недавно был усовершенствован путем разделения на два потока, и в итоге выпуск целевого продукта удалось увеличить на треть.



Представители КНИТУ-КХТИ также представили свои разработки в нефтегазохимической и композитной отраслях. Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков сообщил о разработке стратегии вуза в рамках Программы стратегического академического лидерства. Согласно ей, будет развиваться государственно-индустриальное партнерство через участие в научно-образовательном центре «Добыча и глубокая переработка углеводородов».



Президент Татарстана отметил потенциал вуза и предложил привлекать КНИТУ-КХТИ к отраслевым программам и проектам промпредприятий, в том числе в кооперации с КФУ.



На заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» сообщили о проведении 2—4 сентября Татарстанского нефтегазохимического форума. В этом году мероприятие будет посвящено 100-летию образования ТАССР.

Организаторы форума сообщили, что в этом году заинтересованность в форуме со стороны компаний значительно возросла и число участвующих в мероприятии может превысить 2 тыс. При этом предполагается организовать участие в мероприятии в онлайн-режиме, передает пресс-служба президента Татарстана.

