В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Таким образом, число жертв в республике увеличилось до 29.

Так, 71-летнего жителя Нурлатского района госпитализировали в центральную районную больницу с внебольничной двусторонней пневмонией. Коронавирусная инфекция у него подтверждена лабораторно. Ввиду тяжести состояния пациента подключили к аппарату ИВЛ. Проводимое лечение не увенчалось успехом, 23 июня он скончался.



Еще одного жителя Набережных Челнов госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе Городской больницы №5 с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая осложнялась тяжелой степенью двусторонней полисегментарной пневмонии. Также у него имелись хронические заболевания. Он умер 8 июля, передает оперштаб республики.



В обоих случаях причина смерти подтверждена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 33 новых случая COVID-19, из них два — завозные, остальные контактные.