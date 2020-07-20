В России вакцину от коронавируса могут запустить в производство с опережением графика

В Научном центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работа над вакциной от COVID-19 идет по графику, есть вероятность того, что производство прививки начнется в августе раньше срока на 7—10 дней.

Специалист центра Федор Лисицын отметил, что на здоровых взрослых людях вакцина работает, а это является первым шагом для того, чтобы остановить распространение коронавируса, передает «Интерфакс».

В июле Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи сообщил, что вакцина, разрабатываемая им, может стать доступна для россиян уже в середине августа.

