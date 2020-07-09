Главное к утру: Мишустин едет в Татарстан, еще одна смерть от коронавируса и 25 млрд предпринимателям
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 8 июля.
- Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит первую с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса рабочую поездку. Он посетит Татарстан.
- В двух медучреждениях Казани — в Городской клинической больнице №7 и в Республиканском онкологическом диспансере — появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии.
- В Татарстане подтвердился один случай смерти от коронавируса. Скончался 28-летний житель Высокогорского района.
- Глава Центризбиркома Элла Памфилова выделила Татарстан в числе регионов, имеющих высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования (ЭДГ).
- Предприниматели Татарстана получили из федерального и республиканского бюджетов поддержку на сумму более 25 млрд рублей. Это без учета налоговых и банковских каникул, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.
- Минздрав России одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир». Его разработала компания «Р-Фарм».
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