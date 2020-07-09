Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта — он посетит Татарстан

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит первую с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса рабочую поездку. Он посетит Татарстан.

Так, сегодня в Иннополисе Мишустин посетит Технопарк имени А. С. Попова и примет участие в дискуссии, на которой будет обсуждаться развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, государственную поддержку IT-отрасли в области кадров и образования.

В совещании примут участие вице-премьеры Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

В Технопарке Мишустин встретится с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и государственным советником Татарстана Минтимером Шаймиевым и посетит выставку IT-проектов.

Также премьер посетит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы в Казани.

10 июля запланирован визит Мишустина в особую экономическую зону «Алабуга», где он проведет совещание о строительстве автодороги «Европа — Западный Китай».

В мероприятии примут участие вице-премьер Марат Хуснуллин, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, президент Татарстана Рустам Минниханов, а также министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Помимо этого председатель правительства осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.