Татарстан вошел в список регионов, где есть высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова выделила Татарстан в числе регионов, имеющих высокий потенциал по внедрению электронного дистанционного голосования (ЭДГ).

Также такую технологию можно внедрить в Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Карелии и нескольких других регионах, заметила она.

По словам Памфиловой, электронное дистанционное голосование имеет большие перспективы, однако освоение такого формата зависит, в первую очередь, от желанию самих регионов.

«Есть у нас города, в которых это всё развивается, но надо по совокупности смотреть, и кто сам еще захочет опробовать технологию на региональных выборах, это должна быть их инициатива», — передают «Известия» слова Памфиловой.

Однако внедрение ЭДГ создает некоторые проблемы. Например, соблюдение баланса между тайной голосования и полной прозрачностью.