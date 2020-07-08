В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса
В Татарстане подтвердился один случай смерти от коронавируса. Сегодня скончался 28-летний житель Высокогорского района.
2 июля его госпитализировали во временный инфекционный госпиталь РКБ с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной пневмонией.
Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, медики проводили заместительную почечную терапию. Его состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний.
Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, передает оперштаб республики.
Число умерших от коронавируса в республике достигло 21.
Вчера в Татарстане подтвердились еще два смертельных случая COVID-19.ОбществоМедицина Татарстан
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