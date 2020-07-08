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В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса

20:07, 08.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от коронавируса
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане подтвердился один случай смерти от коронавируса. Сегодня скончался 28-летний житель Высокогорского района.

2 июля его госпитализировали во временный инфекционный госпиталь РКБ с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной пневмонией.

Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, медики проводили заместительную почечную терапию. Его состояние осложнялось наличием ряда серьезных хронических заболеваний.

Причину смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, передает оперштаб республики.

Число умерших от коронавируса в республике достигло 21.

Вчера в Татарстане подтвердились еще два смертельных случая COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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