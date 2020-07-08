Минздрав РФ одобрил третий препарат от COVID-19
Минздрав России одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир». Его разработала компания «Р-Фарм».
Применение препарата для медицинских целей «возможно только в условиях стационара», он противопоказан лицам до 18 лет, сообщает RT.
Производство лекарства организовано при участии Фонда развития промышленности в Ярославле.
Ранее российский Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».
Напомним, в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при среднетяжелых состояниях применяется препарат «Авифавир».
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