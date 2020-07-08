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Минздрав РФ одобрил третий препарат от COVID-19

20:23, 08.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ одобрил третий препарат от COVID-19
Фото: pxhere.com

Минздрав России одобрил препарат от COVID-19 «Коронавир». Его разработала компания «Р-Фарм».

Применение препарата для медицинских целей «возможно только в условиях стационара», он противопоказан лицам до 18 лет, сообщает RT.

Производство лекарства организовано при участии Фонда развития промышленности в Ярославле.

Ранее российский Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».

Напомним, в Казани при лечении пациентов с коронавирусом при среднетяжелых состояниях применяется препарат «Авифавир».

ОбществоМедицина
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