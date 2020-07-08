В двух больницах Казани появится система искусственного интеллекта для выявления патологии

В двух медучреждениях Казани — в Городской клинической больнице №7 и в Республиканском онкологическом диспансере — появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии.

Система разработана компанией RADLogics, он работает с применением технологий искусственного интеллекта.

На рабочее место врача в течение пяти минут после загрузки снимков КТ в систему выходит детализированный отчет о состоянии легких пациента.

Система может выявлять не только подозрение на COVID-19, но и очаги раковых заболеваний и другие патологии.

Эта система поможет повысить качество проводимых обследований и снизить нагрузку на медработников республики. В частности, разработка в 15 раз экономит время врачей при анализе снимка КТ и до 7 раз сэкономит время при сортировке и маршрутизации пациента.

Такая система работает в Республиканской клинической больнице уже с начала июня. До конца месяца разработку планируется подключить в больницах других городов республики, передает пресс-служба Минцифры РТ.



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