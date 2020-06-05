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Главное к утру: в Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан, Загитова сдала тест на коронавирус

07:00, 05.06.2020
Главное к утру: в Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан, Загитова сдала тест на коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 5 июня.

  • В Казани открылась вторая очередь набережной озера Кабан — от улицы Татарстан до памятника Марджани.
  • Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сдала отрицательный тест на коронавирус. Теперь она сможет приступить к тренировкам в составе сборной России.
  • Китай передаст Татарстану 10 аппаратов искусственной вентиляции легких. Они помогут поддерживать состояние тяжелых больных, в том числе и пациентов с COVID-19.
  • В Нижнекамске ведутся работы по строительству новой дороги на стыке проспекта Мира и улицы Корабельной. После реконструкции здесь появится трехполосная дорога с понижением.
  • В Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования 7-летней девочки на качелях.
  • Казанцу, который выложил фото Гитлера в акцию «Бессмертный полк», предъявили обвинение в реабилитации нацизма.
ОбществоБизнесТранспортПроисшествия Татарстан
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